Mot du jour

En fait, le mot « kit » est apparu en Angleterre au XIIIe siècle, en tant que tube de bois, qui fut une référence de voyage notamment pour les soldats qui y mettaient leurs effets personnels.

Et puis vers 1785, on attesta en Angleterre d’un nouveau sens, correspondant à l’équipement d’outils. En fait c’est ce sens de boîte à outils qui l’a emporté et ce n’est que vers 1958 que le mot s’installa en français pour désigner un ensemble d’éléments constitutifs d’un objet vendu prêt à être monté, et ce furent les célèbres « meubles en kit ».

Très vite les Commissions de terminologie proposèrent un substitut à ce mot anglais, et ce fut un « prêt-à-monter ». Mais il y eut aussi un autre sens de « kit » qui représenta un ensemble réunissant le matériel nécessaire pour réaliser kit de dépistage une activité, pour subvenir à un besoin. C’est là que le kit d’hygiène prend tout son sens.

Nos grands dictionnaires, le Grand Robert par exemple, proposent le, un test biologique à réaliser soi-même, mais aussi un kit pédagogique, un kit de survie, et plus récemment un kit mains libres, pour les téléphones portables, en voiture notamment. Il y a aussi le kit de connexion à Internet.

Inutile de dire que le mot « kit » en se répandant devient difficile à traduire. On en est quitte q u i t t e pour utiliser le mot kit, k i t.

Indiscutablement, du grec hugienion, passé en latin, est donc né en 1575 le mot français hygiène, défini dans le Trésor de la langue française, comme la « branche de la médecine qui traite de tout ce qu’i convient de faire, pour préserver et pour améliorer la santé. On pourrait citer aussi Bernard Pivot qui vient de quitter le jury du Prix Goncourt et qui déclarait : « La rêverie vagabonde est nécessaire à une bonne hygiène de vie, à l’équilibre de l’homme dans la bourrasque quotidienne ». Eh bien gardons et l’équilibre et l’hygiène.