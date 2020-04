mot du mardi 14 avril

Il y a en effet une règle mais elle est relativement récente et date du XIXe siècle. Il faut d’abord dire que ces deux mots proches aujourd’hui d’usage distincts sont attestés tous deux depuis le Moyen Âge. Celui des deux qui est attesté en premier est le mot prolongement apparu en 1165 et ce fut pendant quelques années le « porlongement » et non le « prolongement » et il signifiait alors un « délai », et puis en 1314, est attesté en français dans les Statuts de l’Hôtel Dieu de Pontoise, à propos d’une Léproserie, le mot « prolongation » avec le même sens, celui d’une prolongation dans le temps. Prolongation et prolongement ont donc alors le même sens, signifiant si je puis dire dans le prolongement du verbe prolonger, le fait d’aller au-delà d’une limite antérieurement fixée. Mais c’est là qu’intervient une réflexion sur le type de limite : est-ce une limite dans le temps ou bien une limite dans l’espace. Eh bien, on va laisser la parole à un maître, Émile Littré, qui, au XIXe siècle, en 1876, se prononce sur le sujet à l’article « prolongement » : « Ces deux mots, explique-t-il, prolongation et prolongement ne diffèrent que par la finale, mais l’usage actuel leur assigne des emplois différents : prolongation se dit du temps, prolongement dans l’espace. Autrefois cette distinction n’existait pas ; prolongation et prolongement se confondaient ».

Voilà pourquoi il faut dire prolongation du confinement, et ce qui est sûr c’est qu’aux exemples qu’on trouve dans nos dictionnaires prolongation d’une trêve, d’un congé, va s’ajouter une nouvelle occurrence, la prolongation d’un confinement. Mais moi, c’est certain les prolongations que je préfère, ce sont tout de même celles des matchs de football pour départager les équipes d’une finale. Bon, je vous quitte, je pars faire une prolongation : la prolongation de mon petit-déjeuner.