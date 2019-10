Voilà qui demande explication, parce que c’est un mot que tout monde connaît, Silicon Valley comprise...

De fait, si on nous demande la formule chimique du silicone, on ne la connaît pas, mais en revanche tout le monde a une vague idée de son utilisation, à commencer par la chirurgie esthétique. Eh bien oui, en effet, il suffit de lire les exemples du Petit Robert pour prendre conscience des multiples usages du silicone. Je lis : « Huiles de silicones, lubrifiantes. Résines de silicones : matières plastiques à usage multiples. Moule à gâteau en silicone. Pommade aux silicones. Prothèse mammaire en silicone. »

On reconnaît en fait dans le mot silicone le mot silicium, un élément atomique du groupe du carbone, très abondant dans la nature sous forme de silice et de silicates utilisés en chimie, avec des propriétés semi-conductrices dans la fabrication de dispositifs électroniques, c’est ainsi qu’on parle de diodes, de transistors au silicium. Le mot silicium, né en anglais en 1804, nous est parvenu en 1816. Il faut savoir que la silice, un mot qui date de 1787 et qui est à rapprocher de silex, mot latin qui désignait toute pierre dure. La silice constitue plus de la moitié de la croute terrestre et ce corps solide de grande dureté et sert notamment à la fabrique d’instrument optique. Se rattache à la même famille, la silicose, cette affection pulmonaire causée par l’inhalation de poussière de silice, dans les mines. À un moment de notre histoire cinquante pour cent des mineurs étaient silicosés. On le voit donc, la silicone, qui à l’opposé n’est pas une matière dure, appartient à une grande famille. Et ses différentes dates de naissance sont dues à son apparition en anglais, puis en français, sans e d’abord et avec un e ensuite.

ET LA SILICON VALLEY, de quand date-t-elle ?

Cette vallée du silicium, désigne donc le pôle des industries de pointes dans la région de San Francisco qui d’ailleurs n’est pas une vallée mais rassemble en gros six mille entreprises. Le nom est forgé en 1971 par un jourlaliste Don Hoefler, frappé par le nombre d’entreprises fabriquant des semi-conducteur au silicium, la Silicon valley devenant le paradis des puces… électroniques !