Mots nouveaux du Petit Larousse illustré

C’est depuis 1856 qu’existe un dictionnaire Larousse, annuel, millésimé, rédigé à l’époque par Pierre Larousse, dictionnaire qui s’appela d’abord Nouveau Dictionnaire de la langue française et qui ne cessera de se perfectionner au XIXe. Pour s’appeler à partir de 1905, le Petit Larousse illustré, avec ses superbes planches. Voilà pourquoi il s’agit de la maison d’édition la plus ancienne dotée d’une expérience de 164 ans aujourd’hui. Et de fait, suivre chaque année sa parution, riche de nouveaux mots enregistrés, c’est faire œuvre historique.

J’ai en effet acquis, de brocante en brocante, tous les Petit Larousse illustrés, jusqu’au tout dernier, 2021, eh bien sûr celui-là non issu d’une brocante ! Alors, comme un bon cru, je vais vous décrire ce millésime avec ses 2044 pages engrangeant presque 64 000 mots de la langue, et 28 000 noms propres, ces derniers situés comme vous le savez derrière les célèbres pages roses, qui offrent les locutions latines, grecques et étrangères, mais aussi un trésor de locutions francophones. Comme par exemple lancer un chameau, ce qui au Congo signifie faire une faute de français. Bon, on va éviter les chameaux... Ce qui me fascine toujours dans le Petit Larousse, dit à bon escient illustré, ce sont aussi les cartes, les photos, les schémas, 5500, et les planches, 150 ! Ce dictionnaire est à lui-seul une sorte d’exploit éditorial, réussissant à concentrer une somme d’informations textuelles et visuelles énormes, d’accès très agréable. Eh bien sûr, on attend chaque année le lot de mots nouveaux, révélateurs de notre civilisation, en constante évolution, relevés par l’équipe de veille néologique. Avec environ 150 mots nouveaux entrés cette année, je vais donc tous vous les lire… ah c’est pas possible… alors voilà un choix de quelques mots…

Découverts au moment de la pandémie, l’agueusie, perte du goût, et l’anosmie, perte de l’odorat. Ou encore la déconsommation, Et puis ce que vous êtes sans le savoir, à la radio, influenceur, euse, une personne qui exerce par sa fonction une influence sur l’opinion publique. Aujourd’hui par exemple en rappelant ces mots. Et puis, en citant Sartre déclarant en 1972, qu’en feuilletant le Petit Larousse « j’avais, dit-il, l’impression de feuilleter le monde », de « rêver l’univers par le truchement des mots ». Ah prendre son petit Larousse et voyager par les mots, en voilà un programme stimulant