"Multipliant les pains, Jésus se manifeste comme le Prophète" (Mc 6, 34-44)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus vit une grande foule.

Il fut saisi de compassion envers eux,

parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.

Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Déjà l’heure était avancée ;

s’étant approchés de lui, ses disciples disaient :

« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive.

Renvoie-les :

qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs

s’acheter de quoi manger. »

Il leur répondit :

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Ils répliquent :

« Irons-nous dépenser

le salaire de deux cents journées

pour acheter des pains

et leur donner à manger ? »

Jésus leur demande :

« Combien de pains avez-vous ?

Allez voir. »

S’étant informés, ils lui disent :

« Cinq, et deux poissons. »

Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes

sur l’herbe verte.

Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante.

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,

et, levant les yeux au ciel,

il prononça la bénédiction

et rompit les pains ;

il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.

Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous.

Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.

Et l’on ramassa

les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers,

ainsi que les restes des poissons.

Ceux qui avaient mangé les pains

étaient au nombre de cinq mille hommes.

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Le temps de noël n’est pas terminé… Et l’Évangile aujourd’hui nous le rappelle, en parlant étonnamment, de nourriture et de paniers garnis ! Et de Jésus comme nourriture. Car Jésus placé dans une mangeoire au moment de sa naissance, l’est encore sur la patène à chaque messe. Jésus de la crèche à l’eucharistie se laisse manger ! Il se laisse manger par la foule ou plutôt par la compassion qu’il a pour elle. L’eucharistie n’est donc pas une dévotion personnelle, ou même sacrée qu’il ne faudrait qu’adorer. Ce serait très insuffisant et très peu évangélique… C’est le sens des 12 paniers restants à disposition des affamés… Nous qui communions souvent, ne l’oublions pas, ces 12 paniers que Jésus laisse à son Église, qu’il nous laisse, doivent être distribués à ceux qui ont faim de Dieu nous-mêmes bien sûr, mais pas seulement… comme dans l’Évangile Jésus nous demande de nourrir les foules. L’eucharistie n’est pas une récompense pour bonne conduite, elle n’est pas un simple objet de vénération ou même d’adoration… elle est une nourriture vitale qui nous fait vivre et qui nous oblige. C’est la compassion, l’amour des autres nous poussera à la distribuer à ceux qui ont faim. Comme le disait Benoit XVI « une eucharistie qui ne se traduit pas en pratique concrète de l’amour est elle-même tronquée » !