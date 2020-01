Voilà un mot à la fois très ancien et très récent. D’un côté l’adjectif, les officiers municipaux par exemple et de l’autre tout récent le nom, la municipale, les municipales, en fait une ellipse des élections municipales. Et on s’en doute, il faut remonter à l’Antiquité pour être éclairé.

On peut déjà s’étonner da la grande famille à laquelle il appartient puisque des mots comme commun, commune, communauté, communion communiquer, immunisé, font partie de sa famille. Alors quel est le lien entre ces mots et municipalité ? il y en a un qu’on repère en regardant attentivement ces mots, on s’aperçoit en effet que tous ont en commun la syllabe mu.

Pourquoi ? Parce que c’est en fait au départ la trace d’un mot latin comme source de tous ces mots, le mot munus, qui désigne une charge, une fonction. D’où par exemple le mot latin communis, avec donc le préfixe com qui veut dire ensemble, tous, et munis, la responsabilité, le mot construit désignant en latin « qui appartient à tous, qui est en charge à plusieurs ».

Il y a donc dans la famille dont relève le mot municipalité la notion de groupe partageant un même intérêt, d’où aussi le verbe communier et communiquer, transmettre à l’ensemble, et ceux à qui on transmet la communauté. Et don aussi le mot municipium, municipe, désignant une ville de l’Emprire romain se gouvernant par ses propres lois, se prenant en charge, et dont les habitants étaient reconnus comme citoyens romains.

C’est en 1756 que le mot municipalité est entré en langue française, conçu à partir de municipal. Il faut dire que depuis 1548 existait le mot municipe, désignant donc ces villes annexée par Rome et dont les habitants sans avoir de droits politiques autres que locaux jouissaient des droits civils attachés à la citoyenneté romaine. En fait les colonies et les municipes formaient les territoires annexés de Rome. Et en France quand le mot municipalité s’est installé, au XIXe ce fut donc l’ensemble des élus qui administrent une commune. Mais finalement, le plus simple réside encore dans une définition de mots croisés.

Avec un grand plaisir évidemment. C’est vrai qu’on cherche à être toujours mieux éclairé sur ce qu’on doit penser, et bien pour être bien éclairé c’est simple votez pour les municipalités, définies par un verbicruciste comme « Les lumières de la ville ».

Alors pour quelle lumière je vais voter ? Éclairez-moi Stéphanie…