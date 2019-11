Municipales 2020: Alain Fruchart maire-adjoint candidat face au Maire actuel de Seclin

"C'est un collectif de citoyens qui consitute l'équipe de campagne."



Alain Fruchart est maire-adjoint depuis 2014, aux côté du maire communiste Bernard Debreu. Dès le début, il avait annoncé qu'il ne ferait qu'un seul mandat comme adjoint. L'adjoint a donc annoncé sa candidature pour 2020 et se dit prêt à affronter le maire en place.



L'édile explique s'appuyer sur un collectif de citoyens qui s'est constitué depuis plus d'un an, "Coop Seclin 2020". Sans étiquette, le groupe rassemble tous ceux qui portent un projet de transition écologique pour la ville.



Alain Fruchart explique au micro d'Anne Henry l'intérêt d'une telle démarche.