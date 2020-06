Municipales 2020 : avant le débat d'Avrillé, retour sur un 1er tour mouvementé

RDV à 18h10 jusqu’à 19h ce soir, en direct sur RCF Anjou, pour le débat de second tour à Avrillé, en partenariat avec le Courrier de l’ouest et Ouest-France et en présence des 3 candidats. Retour sur une campagne de 1er tour mouvementé avec Bruno Jeoffroy, journaliste au Courrier de l’ouest.