Municipales 2020 : débat de second tour à Beaufort en Anjou, quels enjeux ?

Rendez-vous ce soir 18H10 en direct sur RCF Anjou pour le débat de second tour à Beaufort en Anjou, en partenariat avec le Courrier de l’ouest, en présence des 3 candidats. Nous faison fait le point sur la situation, les forces en présence et les enjeux de ce second tour des élections municipales 2020 avec Agathe le Nueff, journaliste au Courrier de l’ouest.