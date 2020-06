Municipales 2020 : Retour sur une campagne agitée à Cholet

Avant le débat du second tour concernant les élections municipales de Cholet, retour sur une campagne de l'entre-deux tours qui a été particulièrement agitée.

Nathalie Hamon, journaliste à Ouest France à Cholet fait un point sur les forces en présence et revient sur cette bataille juridique qui oppose toujours les deux listes de Gilles Bourdouleix et Anne Hardy.

Ils seront tous les deux ce mercredi soir, sur notre antenne, en direct à partir de 18h10.