Municipales : A Angers, un scrutin sans danger pour Christophe Béchu ? Analyse

Pour ce 1er tour des Municipales à Angers, RCF Anjou, en collaboration avec le Courrier de l‘ouest et Ouest-France, organise un grand débat ce mardi 10 mars entre 18h et 20h, en public, au Centre des congrès Jean Monnier d’Angers et retransmis en direct sur RCF Anjou.

Le maire sortant Christophe Béchu, part favori, la gauche divisée réussira-t-elle à inverser la tendance ? Analyse avec Emeric Evain, rédacteur en chef de Ouest-France Angers et Yves Tréca-Durand, journaliste politique au Courrier de l’ouest.