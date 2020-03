Municipales: à Lyon, on vote deux fois

En effet, les électeurs lyonnais vont voter à la fois pour les élections municipales ordinaires,et pour la première fois au suffrage universel direct pour élire les conseillers de la Métropole de Lyon. Cette métropole représente pas moins de 59 communes, près de 1,4 million d'habitants… Les candidats peuvent se présenter à la fois dans leur ville et dans leur circonscription métropolitaine. Mais il ne pourront pas cumuler les deux mandats. On en parle avec Etienne Pépin, et RCF Lyon.