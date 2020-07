Municipales à Saintes - Bruno Drapron, nouveau maire

A l'issue du second tour des Municipales à Saintes, c'est Bruno Drapron, candidat UDI qui est arrivé en tête avec 31,76 % des voix, devant la liste de Pierre Dietz et du maire sortant Jean-Philippe Machon. Bruno Drapron réagit à son élection, au passage de témoin avec l'ancien maire et revient sur les premières actions envisagées.