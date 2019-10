Music-hall, les élèves prennent le rythme et sans fausses notes !

L'Institut National des arts et du Music-hall du Mans commence une nouvelle saison avec plus de 90 élèves. Alternant 3 jours de cours et 3 jours chez leur employeur. Des structures dans tout le Grand Ouest. Chant, danse, comédie... les activités sont variées. Nous sommes avec deux élèves : Gautier est en première année, il rentre au Cabaret le Pâtis au Mans. Emy, elle est en seconde année, elle se déplace à La Rochelle à L'Entrepôt. Mais également avec la directrice de l'INM ( L'Institut National des arts et du Music-hall ), Marion Louveau.