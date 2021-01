My Planedenn, une entreprise solidaire et écologique

On prend la direction de Pleyber-Christ, près de Morlaix, pour parler d'une jeune entreprise, lancée il y a 7 mois. Son nom: My Planedenn, un mélange d'anglais et de breton, qui signifie "ma planète". Basé sur le zéro déchet, ce projet porte aussi des valeurs sociales et solidaires. Sa fondatrice Asmahan Boutrigue nous en dit plus.