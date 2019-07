"N’est-il pas le fils du charpentier ?..." (Mt 13, 54-58)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus se rendit dans son lieu d’origine,

et il enseignait les gens dans leur synagogue,

de telle manière qu’ils étaient frappés d’étonnement

et disaient :

« D’où lui viennent cette sagesse

et ces miracles ?

N’est-il pas le fils du charpentier ?

Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie,

et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ?

Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ?

Alors, d’où lui vient tout cela ? »

Et ils étaient profondément choqués à son sujet.

Jésus leur dit :

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays

et dans sa propre maison. »

Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là,

à cause de leur manque de foi.

source : AELF



Méditation Pasteur Nicole Fabre

Etant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants dans leur synagogue. Leur synagogue. Quelle étrange appellation ! La synagogue est le lieu pour célébrer Dieu. Le lieu du rassemblement vaste de tous ceux et celles qui désirent s’approcher de lui. Mais ne pensons-nous pas facilement mon Eglise, notre Eglise ? A qui appartient Jésus ? Qui peut dire qu’il le connait totalement ?

Oui, nous sommes souvent décalés, à côté de la plaque, selon l’expression. Au lieu de nous laisser instruire, encore et encore, nous parlons, et nos paroles sont impropres, injustes. Jamais l’Eglise ne sera notre Eglise. Jamais nous ne pourrons exprimer d’où vient la sagesse même de Jésus, d’où viennent les miracles. Ce n’est pas cela la foi, nous dit le texte. Ce n’est pas cela croire. Alors, c’est quoi ? Peut-être tout simplement laisser le cri d’admiration, plein d’interrogation jaillir : D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Lui seul est ce maître qu’évoquait le texte lu hier, ce maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Lui seul fait jaillir la vie de façon inattendue, dans des lieux inattendus, qui ne sont pas nos lieux. Il est capable, lui, Jésus, de nous déposséder de tout, pour notre plus grand bonheur, et de nous emplir de la présence, des mots de tendresse du Père.

Jésus, merci pour ta nouveauté, aujourd’hui qui redonne vie à tout ce qui a déjà été donné, à toutes nos histoires personnelles aussi. Donne-nous de savoir nous émerveiller.