"N’invite pas tes amis ; invite des pauvres, des estropiés" (Lc 14, 12-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait au chef des pharisiens qui l’avait invité :

« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner,

n’invite pas tes amis, ni tes frères,

ni tes parents, ni de riches voisins ;

sinon, eux aussi te rendraient l’invitation

et ce serait pour toi un don en retour.

Au contraire, quand tu donnes une réception,

invite des pauvres, des estropiés,

des boiteux, des aveugles ;

heureux seras-tu,

parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour :

cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Il est une manière de donner derrière laquelle se cache parfois l’attente d’être payé en retour. Un sociologue célèbre, Marcel Mauss, parle de « don » et de « contre-don ». Il en va ainsi lorsqu’on attend des invités qu’ils nous rendent l’invitation. Tel est le processus que Jésus dénonce ici, lui qui veut nous faire découvrir qu’ « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » et nous appelle donc à une générosité sans partage. Aussi nous invite-t-il à nous tourner vers les pauvres, parce qu’ils n’ont rien à nous donner en retour.

Cette invitation de Jésus me renvoie à un épisode célèbre de la vie de Don Bosco, ce prêtre de Turin qui était aumônier d’une pension de jeunes filles tenue par la marquise de Barolo et qui, chaque dimanche, accueillait dans son patronage des adolescents de la rue, peu enclins à respecter les règles de vie. Suite à plusieurs incivilités, la marquise somme Jean Bosco de choisir entre le maintien dans son poste d’aumônier et la poursuite de son accueil des jeunes des rues. Et lui de répondre : « Pour vos filles, vous trouverez toujours des prêtres disponibles. Mais si j’abandonne mes garçons, ils n’auront personne pour les accueillir. » Et il quitta son poste pour s’occuper de ses garçons.

Puissent toutes les institutions éducatives, en particulier les écoles, qui se réclament du catholicisme, donner toujours une priorité à l’accueil des jeunes en difficulté ! Puissions-nous à la manière du pape François, continuer de nous sentir appelés par Jésus à la rencontre des petits et des pauvres !