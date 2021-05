Nancy : la piscine universitaire des Océanautes bientôt rénovée

"On attend 30 000 € d'économies annuelles sur l'exploitation. Nous aurons également 680 000 kWh économisés par an".

Vincent Huault



La piscine universitaire des Océanautes est promise à une prochaine rénovation dans le cadre du Plan France Relance. Cette opération est particulièrement atypique puisqu'on ne compte que sept piscines universitaires en France. Une piscine construite à la fin des années 60 / début des années 70 qui ne répond plus aux normes énergétiques actuelles. L'occasion d'évoquer l'importance de ce plan pour la qualité de vie de la communauté universitaire et pour le respect des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec Vincent Huault. Il est vice-président Immobilier et transition énergétique à l'Université de Lorraine.