Nancy : un projet de réhabilitation de l'église du Noviciat des Jésuites

"La société France Pierre Patrimoine fait comme si c'était un monument historique, donc il va y avoir le même soin à la restauration de ces vestiges".

Frédéric Maguin, adjoint délégué au territoire Sud et au patrimoine historique



Un projet d’habitation collective, de rénovation et de réhabilitation de l'église du Noviciat des Jésuites à Nancy. La municipalité a délivré en janvier un permis de construire à la société France Pierre Patrimoine pour ce programme. L’édifice religieux est situé au 163 rue Saint-Dizier. La Ville de Nancy, consciente des valeurs historiques et patrimoniales fortes que représente cette église, a pris avis auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle a tenu à ce que plusieurs engagements soient intégrés au projet.