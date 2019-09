Nathalie Albert-Moretti, rectrice d'académie- 2 nouveautés de cette rentrée

C’est la semaine de la rentrée scolaire.

Et les nouveautés ne manquent pas.

Si l’on parle bcp de la réforme du BAC et de l’enseignement professionnel, d’autres sont passées presque inaperçues: l'éco délégué et l'école obligatoire dès 3 ans.

On en parle avec la rectrice d’académie.