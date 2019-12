Nicolas Dethier - Responsable Liege City Breakers

La samedi 7 décembre aura lieu la compétition de break dance "LCB Choose your destiny" à la caserne Fonck. Organisé par l'asbl Liege City Breakers, l'évènement rassemble chaque année les plus grands danseurs des quatres coins du monde. Des battles sont organisées pour les enfants et les adultes qui pourront avoir la chance d'affronter les plus grands noms de la discipline. Rencontre avec Nicolas Dethier, responsable de Liege City Breakers.