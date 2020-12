Noël: Dieu m’aime comme je suis

"Quelle belle cérémonie, quel dommage qu’il n’ait rien compris !" Ces mots ont été prononcés par l’oncle de Pierre, au terme de sa première communion. Mots maladroits, dont la violence, même involontaire, blesse profondément la maman de Pierre à qui l’oncle s’adressait. Il faut dire que Pierre est trisomique, et qu’on peut imaginer que la maman en a entendu, des choses douloureuses, depuis sa naissance. Alors abasourdie, elle ne peut cacher son émotion. Pierre était juste à côté d’elle, il a entendu son oncle, il a deviné les larmes de sa mère. Il s’approche d’elle, l’enlace, et lui dit tendrement dans l’oreille : "T’en fais pas maman, Dieu m’aime comme je suis". Dieu m’aime comme je suis !

Je crois que si chacun d’entre nous, vous, moi, étions habités de la même conviction que Pierre, nous serions guéris. Oui, je dis bien "guéris" de bien des maux qui nous encombrent.

Il y a souvent en nous, en tous cas en moi, une question qui nous taraude : suis-je aimable pour moi-même ? Ou pour mes réussites, mes diplômes, mon apparence, mon savoir, mon statut social , et je ne sais quoi encore ? Et mes échecs, mes blessures, mes limites, mes fragilités, me rendent-elles moins aimable ? Faute d’être sûr de la réponse, je les enfouis, je les cache, elles m’encombrent ! J’ai tellement peur que si elles étaient connues des autres, elles deviennent un obstacle à l’image qu’ils ont de moi, voire à l’amour qu’ils me portent ! Oui, c’est bien difficile de croire que je suis aimable comme je suis, non pas malgré mes limites, mes fragilités, mais avec elles.

Ça n’est pas plus facile pour Pierre. Mais la personne handicapée a souvent dû dépasser ce questionnement. Elle n’a pas le choix, son handicap, visible, irrémédiable, elle ne peut le cacher, ni à elle-même, ni aux autres, ni à Dieu. Et son aspiration profonde, comme chacun, c’est d’être aimée, comme elle est, avec tout ce qu’elle est, ses richesses, ses compétences, mais aussi avec ses limites, ses fragilités. Alors, quand elle rencontre Jésus, et son message d’amour inconditionnel, ça lui est souvent beaucoup plus facile d’entrer, sans crainte aucune, dans la richesse de cette affirmation : "Tu es mon fils / ma fille bien aimée, en qui j’ai mis toute ma joie !"

Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Dieu se fait homme, en la personne d’un nourrisson, si fragile, emmailloté dans la pauvreté d’une mangeoire. Qu’y a-t-il de plus vulnérable que ce tout petit bébé ? "Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit", a dit Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Rien à craindre de Lui, et donc tout à recevoir de Celui qui a choisi de nous aimer sans condition aucune !

Alors en cette nuit de Noël qui approche, où il nous est donné de contempler la petitesse de Dieu, sa vulnérabilité, nous pouvons chacun cesser d’avoir peur de nos propres fragilités, et nous laisser transformer par cette bonne nouvelle que Pierre a si bien comprise : "Dieu m’aime comme je suis".

Bon et Saint Noël à chacun !