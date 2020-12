Noël à Fontevraud, à partir du 19 décembre

Jeux de lumière, évocation de la neige et des repas en famille, cadeaux, crèche, chants de Noël… C’est tout ce beau programme que vous propose encore une fois le Noël à Fontevraud qui débutera à l’abbaye royale à partir du 19 décembre… Depuis 4 ans maintenant, l’abbaye royale, située près de Saumur dans le Maine-et-Loire, revisite les classiques du genre pour proposer aux visiteurs une expérience unique dans laquelle la magie naît d’un subtil mélange entre tradition et création et où le travail des artistes contemporains côtoie l’histoire. Découvrons ce que nous réserve ce Noël à Fontevraud en compagnie des invités de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.