Noël à l'hôpital : rencontre avec des aumôniers du CHU de Nantes

Parce que Noël ne doit oublier personne, les équipes d'aumônerie des établissements hospitaliers s'activent en cette période si particulière.

Malgré la crise sanitaire, ces aumôniers proposent un accompagnement pour aider à passer la fête de la Nativité le mieux possible.

Exemple, au CHU Nantes, le plus important centre hospitalier de l'ouest de la France. Antony Torzec y a rencontré deux aumôniers, Sophie Guy et Julia Latry.