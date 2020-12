Noël à Nice, à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption: "Le Christ nous a relevés"

NOËL À NICE - Les 24 et 25 décembre, RCF installe ses studios à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Diffusion de la messe de la nuit de Noël en direct, mais aussi reportages et tables-rondes : pour célébrer Noël en communion avec les habitants d'une région meurtrie et endeuillée, nous vous proposons une programmation spéciale..

> En savoir plus

Le Père Franklin Parmentier est le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Le 29 octobre dernier, trois de ses paroissiens, Simone, Nadine et Vincent, ont été assassinés par un terroriste islamiste. Dans ce contexte, Noël peut-il être joyeux ? "C'est sûr que ça peut pas être un joyeux Noël quand on perd des personnes qu'on aime, confie-t-il, après, je pense que là aussi, il ne faut pas se laisser voler Noël : Noël c'est pas juste une fête familiale, c'est pas juste un ensemble de valeurs..."

Rechercher le vrai sens de Noël

"Le Noël voulu par Dieu c'est ce Noël où il rejoint l'homme dans tout ce qu'il y a." Le Père Parmentier nous rappelle que dans la liturgie qui suit Noël, de façon assez mystérieuse, il est fait mention du martyre de saint Étienne et aussi des Saints-Innocents. "C'est-à-dire que dès que Dieu réalise son projet de salut, explique-t-il, il y a aussi ce mystère de la mort et de la résurrection qui va commencer aussi là." Un mystère "qui continue de nous interroger aujourd'hui". "Noël va avoir lieu, c'est peut-être pour nous l'occasion de lui redonner du vrai sens."

pouvoir compter sur les autres...

Aujourd'hui, ce n'est pas de la colère ni de la peur qu'éprouve le Père Parmentier, car "il y a eu des très belles choses qui se sont passées". Mais de la fatigue, de l'incompréhension et parfois, "de l'abattement", surtout dans ce contexte de pandémie... Cependant, "il y a toujours quelqu'un qui est là et quand c'est vous qui êtes fatigué, il y a quelqu'un qui est fort à côté de vous et quand c'est l'autre qui est fabile, là aussi vous avez des grâces".

Dans l'épreuve, "on fait l'expérience d'un Dieu qui est là", note le curé de paroisse, qui cite saint Paul : "Lorsque que je suis fabile, c'est alors que je suis fort" (2 Co 12, 10). "On apprend à ne pas compter que sur ses propres forces." Après le drame, les prêtres et les fidèles de la paroisse ont organisé plusieurs célébrations pour "remettre le Christ au centre". "Je pense que c'est là qu'on a vécu quelque chose de fort... le Christ nous a relevés."



Faut-il chercher un sens au drame ?

Qui ne s'est jamais posé la question du sens de l'épreuve et de la souffrance ? Pour le Père Parmentier, "il n'y a pas qu'un seul sens" et "chacun vit différemment la mort d'un proche, porte quelque chose de différent au cœur".

Certains chercheront peut-être des explications : pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi le terroriste a-t-il voulu tuer ces personnes ? "Mais le sens, ce n'est pas ça", prévient le prêtre. Le sens, il est dans "l'expérience" que nous faisons de la révélation de Dieu. "Dieu continue de se révéler... dans ce moment-là, il y a quelque chose qui se révèle d'un appel peut-être aussi et certainement, de la présence de Dieu."