Non, les seniors au volant ne sont pas des dangers public!

Le Clic Nord-Est Anjou (le centre local d'information et de coordination) et l'association Eval'Loire organisent tout à l'heure, à 14h, une conférence nommée: "Seniors au volant: halte aux idées reçues!".

C'est gratuit et ça se passe à l'espace Villa Cipia à Seiches-sur-le-Loir.

Humour, statistiques et médecine, nous parlons du déroulé de cette conférence avec Patricia Alexandre, coordinatrice au Clic Nord-Est Anjou.