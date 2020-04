Non, Notre-Dame n'est pas un musée

Michel Pastoureau est un historien réputé, médiéviste reconnu, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il occupe depuis 1983 la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Après des travaux universitaires, d’héraldique notamment, salués par ses pairs, ses livres sur la symbolique des couleurs lui ont créé une belle et justifiée renommée. Mais ne voilà-t-il pas que M. Pastoureau, sortant de son registre habituel, a publié il y a huit jours une tribune dans La Croix proposant de « déconsacrer Notre-Dame et la transformer en musée ». Dans ma bibliothèque où trône son magnifique album sur le Rouge, ma couleur préférée, j’ai tout à coup vraiment vu rouge. Il continuait, je cite : « Moi qui suis historien et chrétien, catholique qui plus est, j’avoue qu’une telle mesure ne me choquerait pas outre mesure [bravo pour la répétition]». Et en guise de justification il ajoutait : « Il ne me vient jamais à l’idée d’entrer à Notre-Dame pour prier ».

Un an après le tragique incendie qui a ravagé Notre-Dame, qui en a fait une cathédrale blessée, mais miraculeusement toujours debout, au moment même où les croyants ne peuvent plus assister à la messe dans les églises, cette proposition est une provocation d’autant plus inutile qu’elle est idiote. L’historien pourtant devrait savoir qu’un symbole comme Notre-Dame est infiniment précieux non seulement dans la mémoire, mais bel et bien dans le présent national. Quelles que soient nos convictions, il n’échappe à personne que ce magnifique édifice gothique est l’église autour de laquelle Paris s’est construit, le cœur battant de notre pays. Ne pas voir que la proposition de la transformer en musée constitue un meurtre symbolique est bien le comble pour l’historien des symboles. Fréquentant en permanence bibliothèques et musées, M. Pastoureau voudrait muséifier la cathédrale de Paris. Travaillant depuis cinquante ans sur le passé, il voudrait passéifier Notre-Dame. Œuvrant, et c’est heureux, à redonner vie à ce qui fut, il souhaite priver de vie ce qui est pleinement vivant. Monsieur Pastoureau, moi qui suis catholique, il ne me viendrait jamais à l’idée d’entrer à Notre-Dame sans prier, et la présence de touristes ne saurait m’en empêcher. De toute évidence, nous n’avons la même conception ni d’une église, ni de la prière, ni du catholicisme.

Le 22 avril, Michel Pastoureau a écrit une réponse à sa tribune dans le quotidien La Croix.