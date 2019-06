Notes en Vert 2019 : la fête après la tempête

Retour sur la 8ème édition du festival Notes en Vert à Périgny les 7, 8 et 9 juin 2019 ! Une édition mouvementée ! Découvrez comment l'équipe des organisateurs et des bénévoles, en lien avec la mairie de Périgny, a surmonté le passage de la tempête Miguel. Rencontres également avec les artistes qui ont fait vibrer les 3500 festivaliers du Parc des Coureilles, le samedi 8 juin : Alpha Blondy, Simawé et Strange O'Clock.