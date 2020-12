Notre-Dame de Paris: entre consolidation et restauration, le chantier progresse

Une étape importante a été franchie. L’échafaudage qui menaçait les voûtes de la cathédrale a été entièrement retiré. Il aura fallu six mois aux cordistes, nacellistes, grutiers pour démonter les 40.000 pièces et 200 tonnes de métal. Un travail délicat, périlleux vient donc de s’achever. Et c’est un soulagement pour le recteur de la cathédrale Notre Dame de Paris. "Je me disais toujours que cet échafaudage menaçait la structure de la cathédrale. Ça a été un travail difficile et périlleux. On ne pouvait enlever cet échafaudage qu’en le coupant pour ne pas ébranler la structure", explique Mgr Patrick Chauvet.

Protéger l'intérieur de la cathédrale

Le retrait de l’échafaudage laisse place à un trou béant. Il va falloir désormais protéger l’édifice à ciel ouvert. Car à l’intérieur, on s’active pour ausculter les voûtes endommagées, nettoyer et commencer à restaurer les chapelles. "Quand ils ont terminé, je suis allé en haut, j’ai vu le grand trou de cet échafaudage. Ils vont mettre un grand parapluie au dessus de ce trou géant pour que l’eau n’entre pas dans la cathédrale. Il va falloir maintenant commencer à regarder l’état des voûtes. Je crois qu’on va retrouver une cathédrale comme on ne l’avait pas vue depuis des siècles", raconte Mgr Patrick Chauvet.

Il reste encore un peu de travail avant de retrouver Notre-Dame au temps du Moyen Âge. La date de la réouverture de la cathédrale de Paris est toujours prévue le 16 avril 2024.