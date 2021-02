Notre-Dame de Paris: à la recherche des pierres nécessaires à la restauration

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, a causé des dommages très importants sur les pierres de l’édifice. La restauration exige par conséquent des pierres neuves, compatibles avec le monument, dans des quantités plus importantes par rapport à un chantier classique. Pour répondre à ce besoin, il y a quelques jours, l’établissement public et le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ont défini un programme de recherche et développement portant sur l’identification, la caractérisation et la sélection de nouvelles pierres compatibles.

"Dans un monument historique, on essaye de remplacer le moins de pierre possible mais là on n’a pas d’autre choix que de remplacer les pierres", explique Jonathan Truillet, directeur adjoint des opérations à l’établissement public en charge de la restauration de la cathédrale.