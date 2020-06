Notre-Dame de Paris: les statues de la flèche en cure de jouvence

Aujourd’hui, je voudrais vous donner des nouvelles des statues rescapées de la flèche. Vous savez, ces majestueuses statues de cuivre de trois mètres de haut qui se sont envolées dans le ciel de Paris le 11 avril 2019, quatre jours avant le grand incendie… pour être déposées en Dordogne, dans l’atelier de l’entreprise Socra, spécialisée dans la restauration des grandes sculptures métalliques. Elles représentent les douze apôtres et les symboles des quatre évangélistes. Et s’étageaient sur les côtés de la flèche en bois, construite par l’architecte Viollet-le-Duc en 1859, pour parachever sa restauration de la cathédrale.

Elles sont en pleine cure de jouvence ! J’ai assisté, le mois dernier, lors d’un reportage pour Le Pèlerin, à la restauration des deux premières, Jude et Barthélémy. Les restaurateurs ont commencé par dessouder les fines feuilles de cuivre martelé d’un millimètre d’épaisseur qui forment leur "peau", afin de pouvoir traiter l’armature de fer qui les tient et leur a permis d’être arrimées solidement à la flèche. Ils n’en reviennent toujours pas de la qualité du travail des dinandiers du XIXe siècle qui ont littéralement sculpté le cuivre et permis que les morceaux s’ajustent parfaitement. Un travail de précision, que l’on doit aux ateliers parisiens Monduit, ceux-là même qui ont construit la statue de la Liberté offerte par la France aux États-Unis. L’armature a été traitée contre la corrosion. Le cuivre, devenu vert au fil des ans a retrouvé sa couleur rose-orangé dans les mains d’Olivier Baumgartner, spécialisé dans le traitement du métal. Une fois les statues réassemblées, sa collègue Marie-Dominique Ceaux leur a appliqué une patine brune qui leur donne les reflets du bronze, comme à l’origine.

Ce qui m’a fascinée, c’est l’émotion de ces deux artisans qui découvraient le travail de leurs prédécesseurs avec admiration. Tous deux se sentaient très responsables à l’idée de faire aussi bien. Ils vont d’ailleurs recevoir la médaille de l’Académie d’architecture de Paris, le 29 septembre prochain, et j’espère que l’événement permettra de mieux mettre en lumière ces savoir-faire. Car très peu d’apprentis souhaitent apprendre la ferronnerie, la dinanderie d’art, le travail des patines…

Et avant que les statues ne retrouvent leur place, il faudra déjà reconstruire la flèche… A l’identique ou pas, tout le monde s’interroge ! En principe la décision devrait être prise au début de l’été, nous a précisé le général Georgelin qui dirige l’établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame. Ce qui est sûr, c’est qu’à partir de septembre, les apôtres remis à neuf seront exposés à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. Ne ratez pas, cette occasion unique de les voir de près !