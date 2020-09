"Nous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous ..." (Lc 7, 31-35)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à la foule :

« À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ?

À qui ressemblent-ils ?

Ils ressemblent à des gamins assis sur la place,

qui s’interpellent en disant :

“Nous avons joué de la flûte,

et vous n’avez pas dansé.

Nous avons chanté des lamentations,

et vous n’avez pas pleuré.”

Jean le Baptiste est venu, en effet ;

il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin,

et vous dites : “C’est un possédé !”

Le Fils de l’homme est venu ;

il mange et il boit,

et vous dites : “Voilà un glouton et un ivrogne,

un ami des publicains et des pécheurs.”

Mais, par tous ses enfants,

la sagesse de Dieu a été reconnue juste. »



Méditation Père Sébastien Antoni