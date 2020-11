Nouveau délit d'écocide : quels impacts sur les affaires de pollution régionale

Un nouveau délit d’écocide vient d’être créé, ainsi qu’un délit de mise en danger de l’environnement. Les ONG protestent. Alors que peut -on en penser et quels impacts sur les affaires en cours de pollution industriel de la région ? Réponse avec Lou Deldique, avocate au barreau de Lille, au sein du cabinet Green Law de Roubaix, spécialisé en droit de l’environnement et de l’énergie.