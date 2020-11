Nouveau rebondissement dans la pollution industrielle de l'Escaut

Nouveau rebondissement dans la pollution industrielle du canal de l’Escaut en avril dernier à la suite de rupture de digues de l’entreprise Tereos, près de Cambrai.

La plus grave pollution régionale depuis 20 ans.

Les deux parcs régionaux en France et Belgique où coule l’Escaut portent conjointement plainte contre X, après un long silence de sept mois.

Simple manœuvre politique pour avoir accès au dossier ou souhaitent-ils vraiment peser dans l’enquête ?

La réponse avec le président du Parc Régional Scarpe Escaut et maire de Condé sur l’Escaut.