Nouveaux chemins pour l'Eglise, la planète

Le centre théologique de Meylan Grenoble ouvre aujourd’hui son université d’été.

Objectif réfléchir à la façon de trouver de “Nouveaux chemins pour l’Église et pour la

planète“. Prenant acte des crises que traverse l’Eglise mais aussi la société avec la crise sanitaire et environnemental, les participants seront invités à comprendre ce qui nous rend interdépendants les uns des autres et à imaginer des solutions pour avancer vers un nouveau style de vie. Bertrand Meslin le directeur du centre théologique de Meylan-Grenoble au micro de Stéphane Debusschère de RCF Isère.



