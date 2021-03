Nouvel Hôpital d'Epinal : Quelles sont ses avancées technologiques ?

"On est passé de 80% de chambres doubles, avec des sanitaires sur le palier, à 90% de chambres seules avec wc et douches, c'est un gain indéniable en termes de confort pour le patient" Jean Marc Lalot, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital d'Epinal



Il a ouvert ses portes le lundi 8 mars. Les patients de l'ancien hôpital ont été transférés pendant deux semaines dans le nouveau et la mise en place de tout le matériel s'est fait durant le mois de Mars. C'est une grande satisfaction pour les soignants vosgiens et leurs patients. 284 lits sont disponibles, dont 18 en réanimation. Un besoin plus que necessaire en période de crise sanitaire, à un moment où l'hôpital est occupé à 90% par les patients covid.

En plus de cela, il dispose d'équipements à la pointe de la technologie pour faciliter le travail du corps médical. Tout cela pour 150 millions d'euros. Jean-Marc Lalot, anesthésiste-réanimateur et président de la commission médicale de l'établissement nous donne les détails sur ce nouveau matériel et ce qu'il va apporter de bénéfique.