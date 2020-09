Octobre rose : deux seins gonflables à Angers pour encourager le dépistage !

Pour la nouvelle édition d'Octobre rose, la ligue contre le cancer de Maine-et-Loire a vu les choses en grand.

Deux seins gonflables vont être installés dans le centre-ville d'Angers afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Car la ligue tire la sonnette d'alarme, le nombre de dépistage a énormément chuté pendant le confinement, ralentissant également le nombre de diagnostic.

"Plus on se fait dépister tôt, plus les chances de guérir sont grandes " rappelle le professeur Jean-Pierre Benoit, président du comité de la Ligue contre le cancer de Maine-et-Loire.



Retrouver tout le programme d'Octobre rose près de chez vous sur : www.ligue-cancer.net