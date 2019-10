Octobre Rose: un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

En octobre 2019, pour la 26ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein propose informations, dialogues et événements... Corinne Rosset est responsable de l'espace rencontre et information en cancérologie de Grenoble.

Encore aujourd'hui les campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein sont une nécessité, beaucoup trop de personnes ne sont pas assez informées au sujet de ce type de cancer et des cancers en général.

Pourtant c'est en sensibilisant et en informant sur les facteurs avant-coureurs et les gestes à adopter que l'on peut alerter et prévenir d'un cancer du sein.



Corinne Rosset préconise une bonne hygiène de vie aux niveaux alimentaire et physique mais surtout l'autopalpation, un geste simple que l'on devrait répéter régulièrement, il existe des applications comme check yourself qui permettent de comprendre comment bien exécuter les gestes d'autopalpation.

Pour ce mois d'Octobre Rose une exposition de Caroline Chapot, autour des femmes atteintes du cancer du sein se tient actuellement à l'espace rencontre et information en cancérologie de Grenoble.

Ce mois-ci La ligue contre le cancer reverse pour la lutte contre le cancer du sein, les dons fait sur leur site.