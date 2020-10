Octobre rose : un mois pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein

Traditionnellement, le mois d’octobre, c’est le mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein. Et c’est le sens de la manifestation octobre rose, qui a pour but d’informer et de sensibiliser la population sur la nécessité de se faire dépister. En pleine épidémie de Covid-19, les dépistages sont-ils aussi nombreux ? les soins sont-ils assurés comme en temps ordinaire ? Pour répondre à toutes ces questions, Fanny Brevet reçoit le Dr Gaëlle BIANCO, médecin coordinateur de l’antenne de Vendée du Centre Régional de Coordination de Dépistage des cancers.