O.Dieudonné : "Il y a une réticence au financement pour les primo-accédants"

Les clients ont-ils changé leurs habitudes d'achats et de locations de biens immobiliers? Le confinement a démontré la limite des espaces exiguës et sans verdure. Cela a t-il eu un effet sur les comportements des clients et des banques ? Olivier Dieudonné, président de la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) de Meurthe et Moselle, de Meuse et des Vosges est l'invité de RCF.