Oé propose une consigne pour ses bouteilles de vin

La viticulture se verdit : le secteur prend peu à peu conscience des enjeux environnementaux. La start-up Oé entend bien prendre de l'avance sur la question. Déjà certifiée B Corp, elle a décidé en cette rentrée de mettre en place un système de consigne pour ses bouteilles de vin.

Elle travaille avec l'association Rebooteille, spécialisée dans la collecte et le recyclage. Avec une caution de 50 centimes, le client rapporte sa bouteille qui sera ensuite réutilisée jusqu'à 50 fois. Thomas Lemasle, co-fondateur de Oé, nous explique les bénéfices sociaux et écologiques d'une telle démarche, qui engage dans une consommation plus responsable.