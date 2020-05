Quoi de plus plus aérien, de plus intriguant pour les hommes qui ne savent s’élever dans les airs avec leur bras que l’oiseau. Et d’emblée nos dictionnaires en donnent des définitions si fraîches, sans compter que les linguistes pour d’autres raisons aiment aussi beaucoup ce mot. Eh bien on va essayer, en commençant par donner la première définition de l’oiseau dans un dictionnaire, celle de Richelet dans son Dictionnaire françois en 1680 : « Animal qui vole & qui est couvert de plumes », avec cette précision « Le cinquième jour Dieu créa les oiseaux qui volent dans l’air ». Mais j’aime aussi, celle de l’abbé Furetière dix ans plus tard : « Oiseau : animal qui s’élève en l’air, qui le traverse, qui s’y tient suspendu par le secours de ses plumes & de ses ailes ». Certes, on le sait aujourd’hui, tous les oiseaux, ne volent pas et c’est donc plus difficile de le définir. On s’en aperçoit dès les premiers mots de nos dictionnaires, ici le très complet Petit Larousse : « Vertébré ovipare couvert de plumes à respiration pulmonaire, à sang chaud… » et la description se poursuit avec les ailes, le bec sans dent, et le rappel que « les oiseaux forment une classe regroupant près de 10 000 espèces… » Il y a plus d’espèces d’oiseau que d’avions, mais l’avion comme l’oiseau sont de même origine, le latin classique avis. Son diminutif avicellus, a donné en latin populaire aucellus, à l’origine du mot oiseau. C’est le latin avis qu’a repris Clément Ader pour désigner un type d’aéroplane qu’il avait appela avion, et il y eut l’avion 1 et 2. En fait, c’était presque un marque… Mais forgée à partir d’une racine qui a donné aussi l’aviculture, l’élevage des oiseaux et l’adjectif aviaire, qui s’est hélas illustré avec la récente grippe aviaire…

Eh bien, ils ont repéré qu’oiseau est un mot dont on ne prononce aucune lettre, ni le o, ni le i, ni le s, ni le e, le a, ni le u, ni même le x au pluriel. C’est singulier. Quant à Flaubert, féroce dans son Dictionnaire de la conversation, le voilà parodiant la conversation de salon dès que le mot oiseau surgit : « Désirer en être un, et dire en soupirant des ailes, des ailes. Ce qui marque une âme poétique ». Eh bien pourquoi pas, de ce pas, j’ouvre la fenêtre et soupire des ailes, des ailes, mais je ne saute pas… quoi c’est la fenêtre du rez-de-chaussée. Mais quand même…