Opéra Street : le pari fou de 20 talents grenoblois

En quoi consiste "Opera Street" ?

Ce projet est mené par 20 jeunes de l'association qui souhaitent créer un opéra qui sera joué sur les scènes de l'agglomération. L'histoire initiale du spectacle est la confrontation entre un jeune enfant, plein de rêves, et son "lui du futur". Ce dernier va montrer à l'enfant la possibilité de réaliser ses souhaits, tout en lui exposant les difficultés qu'il va être ammené à rencontrer. Cette création met en lumière l'importance de la détermination qui permet de d'avancer et de dépasser ses propres limites. Mais c'est aussi une critique des fléaux de la société qui ont existé et qui persistent encore de nos jours. Ces messages défendus dans le spectacle font aussi écho aux idéaux défendu chaque jour par Associa'jeunes pour "permettre à la jeunesse oubliée, celle qui est délaissée ou découragée, de se soulever pour faire changer les mentalités".





La création du spectacle

"Opera Street" regroupe de la danse, du graphisme, du chant et de la musique. Il permet à chaque jeune d'apporter ses talents. Du côté de la danse, ce sont sept jeunes danseurs qui vont interpréter les rôles sur scène. A la musique, cinq jeunes auront recours en autre à la musique assisté par ordinateur pour concevoir des sons. Pour le groupe de chant, ils sont accompagnés par Annick, une spécialiste du chant et de la musique. Ils ont pour mission d'écrire les textes, la mise en voix et l'instrumental. Et pour ce qui est du décor, encore un fois, ce sont les jeunes qui veulent tous créer. Pour conclure, un travail colossal qui demande beaucoup de temps et d'implication.



Zoom sur l'association

Associa'jeunes est officiellement née en mai 2018. C'est une jeune association, créer par l'action de jeunes de la ville de Saint-Martin-d'Hères, qui a pour objectif de "valoriser les jeunes et toute l'étendue de leur talent". L'association a décidé de s'axer sur l'art tel que le chant, la danse, le graphisme ou la musique. Elle permet aux jeunes entre 13 et 25 ans de s'initier à ses pratiques artistiques. Mais récemment, l'association a décidé d'aller plus loin en se lançant dans la création ; celle d'Opera Street.

La première est le 25 juin 2019 à l'espace René Proby de Saint-Martin-d'Hères

GUGLIELMI Solène