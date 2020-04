Quelques-uns d’entre nous sont avec leurs enfants ou petits-enfants, mais ce dont je vais parler touche tout le monde et aujourd’hui va être une journée très difficile à la maison. Les hostilités peuvent commencer à n’importe quel moment de la Journée. C’est que nous sommes le 7 avril, et c’est donc la Journée mondiale des batailles d’oreiller. Si c’est très sérieux. On va parler du mot oreiller bien sûr, mais s’il y a une bataille dans la chambre à coups d’oreillers, c’est la faute aux Anglais…

Oui, c’est ce que les anglophones appellent le Pillow fight day et c’est très bien que nous ayons nous depuis un moment déjà un mot français, une « bataille d’oreiller ». L’objectif des Anglo-saxons c’est d’organiser dans la rue des mouvements ludiques. Alors, nous, pas question d’aller dans la rue, mais bon, dans la chambre pourquoi pas. Je me souviens de belles batailles de pelochons avec mon petit-fils. Cela étant, c’est la formule « bataille d’oreiller » qui l’a emporté, parce que tout le monde n’a pas de pelochon ou de traversin. Le mot oreiller est entré en français en 1140 dans un manuscrit intitulé Voyage de Charlemagne. Le mot vient du latin auriculare, et il est bien sûr de la même famille que l’oreille, auris. Son usage est très ancien, on en trouve des traces 7000 ans avant Jésus-Christ, et il servait à corriger des problèmes de cou mais aussi à éloigner la tête des insectes. En Égypte, on les trouve en bois ou en pierre dans les tombes, ils renforçaient la vigueur du corps et disait-on éloignait les mauvais esprits. Avec les Romains sont arrivés des oreillers plus moelleux avec de la paille, des plumes.

On s’en servait aussi de coussins pour les genoux au moment des prières. Consulter la première édition du Dictionnaire de l’Académie française publié en 1694 surprend, car on y donne la prononciation de l’oreiller à l’époque : « On prononce ordinairement Oriller » est-il-précisé. Heureusement, dans la dernière édition on évoque l’oreiller douillet. Et si j’en crois Claude Farrère, les batailles d’oreillers doivent être interdites au Japon. Eh bien voilà ce qu’il écrit : « un oreiller, pour une Japonaise, est un objet dur, en forme de cube, en cuir ou en bois » Quoi, tu as mis une taie d’oreiller sur un oreiller japonais, pour me défier à la bataille d’oreiller. Assassin !