Le mot même d’orfèvre, fait rêver à plusieurs titres, parce qu’évidemment les bijoux, la spécialité de l’orfèvre, entraîne l’idée du luxe raffiné, forcément d’une certaine richesse, et par ailleurs être orfèvre en une matière, c’est en être une personne extrêmement compétente. C’est donc un mot en or à suivre de près…

On à l'impression qu'il est assez facile à radiographier, on y retrouve bien le mot "or". Ce mot est bel et bien, en effet, construit avec le mot « or », sa première syllabe, qui correspond bien au métal précieux, quant à la seconde partie du mot « fèvre », c’est bien sûr l’ancien français « fèvre » qui désignait l’ouvrier, l’artisan travaillant le métal, en fait le forgeron.

Ce mot « fèvre » est la déformation du latin « faber » qui se retrouve dans le nord de la France sous la forme « fèvre », d’où tous les noms propres en Lefèvre, par exemple, et dans la moitié sud de la France, en « faure », dans les nom propres « Faure » et « Lefaure ». Ce mot d’orfèvre est attesté dès 1210, en fait il a pour équivalent en latin d’où il est tiré aurifex, auri, a-u-r-i, désignant comme les amateurs de mots croisés, les cruciverbistes le savent, l’or, puisque souvent on en demande le symbole chimique, a u. Richelet est en tant que premier auteur de dictionnaire français-français, celui qui propose la première définition : « Orfèvre. C’est celui qui travaille en or & en argent & qui fait de plusieurs sortes d’ouvrages avec ces métaux ».

L’exemple est significatif, travailler dans les bijoux n’est pas signe de pauvreté : « Un riche orfèvre, un bon marchand orfèvre ». Ce qui est plaisant se trouve dans l’article suivant où Richelet évoque l’orfèvrerie, on l’orfèvrie, f e v r i e, et de commenter ainsi ; Régulièrement parlant, on doit dire orfèvrerie, néanmoins pour unee plus grande douceur, plusieurs disent orfévrie, mais ce ce ne sont pas des auteurs, classiques, je dirois & j’écrirois orfèvrerie. C’est un beau témoignage du poids des écrivains classiques !

Il y a l'expression « être orfèvre en la matière »

En effet, c’est-à-dire, « être expert » en quelque chose. En fait, c’est chez Molière dans l’Amour médecin qu’on trouve l’expression similaire ; « Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse », se disant ensuite à quelqu’un qui donne un conseil intéressé… Monsieur Josse, conseillait en effet à Sganarelle d’acheter une garniture de diamant pour guérir sa fille. C’est vrai qu’une garniture de diamant a quelque chose de réconfortant.

Ouf…heureusement mon épouse est en parfaite santé.