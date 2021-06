Oser la spiritualité en entreprise, l'appel d'un collectif d'entrepreneurs

À travers cet appel, ce sont des centaines de dirigeants et managers qui affirment l’importance de la spiritualité dans leur engagement professionnel. Des EDC aux entrepreneurs d’avenir en passant par HEC spiritualité, les leaders éclairés ou encore Fondacio et le Forum 104, l’ensemble de ces six réseaux partagent cette même intuition : il faut valoriser la dimension spirituelle de l’être humain en entreprise. Une évidence exacerbée par la crise sanitaire. ​"On a eu une prise de conscience dans ces 15 mois qui viennent de s'écouler avec beaucoup de gens qui sont rentrés en eux-même. Ça peut être le début de la spiritualité de rentrer en soi-même", explique Philippe Royer, le président des EDC.

Redonner du sens

Pour ce collectif de dirigeants et managers, le matérialisme, le consumérisme, la financiarisation du monde, la course à la performance sont contre productives pour permettre à un être humain de se révéler dans toutes ses dimensions. Faire avancer le leadership spirituel dans l’entreprise est au contraire un moyen de redonner du souffle et du sens. "On a besoin que les dirigeants arrêtent de chercher à tout conquérir à l'extérieur. On est dans un monde du toujours plus où le leadership serait une belle vitrine. Nous on dit 'prenez conscience et émerveillez-vous d'avoir reçu des talents'", affirme Philippe Royer.

La spiritualité en entreprise a de l’avenir devant elle. Pour preuve, 600 entrepreneurs et managers ont répondu à un questionnaire en ligne en février dernier. 42 % d’entre eux pensent qu’elle doit y prendre une place plus importante, et 25 % qu’elle en est un des moteurs futurs.