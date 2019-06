Où vont les écologistes ?

À l’approche des municipales, les écologistes ne souffrent pas d’excès de modestie. L’ivresse du succès aux européennes déteint même sur la présidentielle, Yannick Jadot étant presque candidat. Certes, une vision à long terme sert de grands desseins. Mais comme pour d’autres partis non-hégémoniques (13,5 % aux européennes, on est loin du compte), la question posée à Europe Écologie-Les Verts est celle des accords indispensables pour atteindre les sommets.

Ses responsables les plus clairvoyants l’ont bien compris : sur leur seul projet ils ne recueilleront pas, à horizon prévisible, une majorité absolue de voix. Aux prochaines municipales, ils devront composer avec d’autres force pour prétendre avancer. Aujourd’hui, s’ils disposent d’élus municipaux en France, c’est en général avec la gauche.



Pourquoi ne pas conclure ?

Les écologistes, tout à leur propre dynamique, ne sont évidemment pas pressés de dévoiler leur stratégie. Ils cherchent à rassembler le plus largement possible autour de leur projet et ont l’ambition de présenter des listes dans toutes les grandes villes, sans nouer a priori d’alliances. Ils ne négocieront qu’à l’approche du second tour avec d’éventuels partenaires.

Réunis à Paris samedi, ils ont fixé une ligne jaune excluant l’extrême droite, mais aussi la droite républicaine et même la République en marche. Ne reste alors plus grand monde, hors ces listes de gauche. Aux yeux de la direction actuelle d’EELV, elles incarnent pourtant un passé dépassé.



Alors que va-t-il se passer ?

Cette construction semble un peu bancale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est facile d’imaginer, çà et là, au sein des écologistes, des tentations d’alliances variées pour accéder au pouvoir municipal. La réunion du week-end dernier n’a fait que dessiner un cadre. Il est toujours possible d’en sortir.