Ouverture des musées : on est dans prêt à Chambéry

Et si les musées rouvraient ? L'espoir renait ses derniers jours après la rencontres des représentant du secteur avec la ministre du secteur. En tout cas à Chambéry on attend que ça.



Un regain d'espoir pour les musées. Vendredi dernier une pétition et dix propositions concrètes ont été adressé à la ministre de la culture pour l'ouverture des centres d'art. Parmi les mesures sur la table un protocole sanitaire strict et des créneaux d'ouverture restreint. Roselyne Bachelot à d'ailleurs rencontré en vision les représentants du milieu ce lundi. Et ça donne envie d'y croire à Chambéry. Caroline Bongard (Bon Gare) est directrices des musées de la ville.



Contactée la municipalité de Chambéry est sur la même ligne, elle se dit "dans les starting block" pour permettre l'ouverture des musées de la ville.