Comme on le sait, ce sport collectif qu’est le rugby tient son nom de l’école anglaise où ce jeu fut conçu et personne n’ignore que le ballon du rugby est de forme ovale, d’où la création du néologisme, l’ovalie. Eh bien voilà l’occasion pour nous d’un parcours au cœur de ce sport et de son vocabulaire.



LE MOT OVALIE DÉSIGNE PLUSIEURS CHOSES EN FAIT, LE BALLON MAIS AUSSI UN TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE…

En effet. D’une part l’ovalie désigne d’abord le monde du ballon ovale, c’est-à-dire le rugby en général. Et au passage rappelons que le rugby s’est initialement appelé le football-rugby puisqu’au tout départ, en Angleterre, il s’est agi d’une adaptation des règles du football dans ce collège de Rugby, une ville d’Angleterre qui se trouve dans le comté de Warwikshire sur la rivière Avon. On jouait en somme du football à la mode de Rugby. Ensuite, l’ovalie, souvent alors présentée avec une majuscule à l’initiale, désigne sur le plan géographique une partie du territoire français où se concentrent les principaux clubs professionnels en l’occurrence le Midi de la France et même plus précisément le plus souvent le Grand Sud-Ouest français.

Et puis, comme ce terme, l’Ovalie, a beaucoup plu, il y a même un quartier de Montpellier qui s’appelle L’Ovalie, et on se doute qu’il s’y trouve un stade dédié au rugby. Ce qui est toujours plaisant à signaler c’est que si le ballon ovale est synonyme d’un sport tout de même très viril, le mot ovale lui-même est à associer tout simplement au latin ovum, l’œuf, marqué par sa fragilité. Et on me pardonnera une idée farfelue qui me vient parfois : et si on jouait au rugby avec un œuf, avec pour consigne évidemment de ne surtout pas le casser, ce serait un spectacle cocasse. Vous imaginez une mêlée avec un œuf au milieu ! Attention à l’omelette !



DE BON MATIN, JE VOIS QUE VOUS NE MANQUEZ PAS D’IMAGINATION MAIS POUR GAGNER À CE SPORT IL EN FAUT AUSSI…

Et il faut par ailleurs de la force, être bien nourri, et pour continuer sur le registre gastronomique, après un bon match de rugby, il faut forcément se restaurer. Alors pourquoi pas en prenant du fromage et justement celui appelé Ovalie, un fromage issu de Saint-Hilaire-Foissac, fromage fermier français, à pâte molle et croûte naturelle fabriqué à partir du lait de brebis. En France, décidément, tout se termine par un bon repas !