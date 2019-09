Le Lycée Gustave Flaubert de Rouen a ouvert depuis maintenant 9 ans une section internationale ouverte à partir de la Seconde. Il s'agit là d'un Baccalauréat à Option Internationale (OIB).

Un diplome conjointement certifié par l'University of Cambridge International Examinations et le Ministère français de l'Education Nationale.

Madeleine Lepage ancienne étudiante au Lycée Gustave Flaubert de Rouen en section OIB, nous résume la formation au micro d'Indra Modard



PAD 1



Ces examens en anglais à l’écrit et à l’oral remplacent l’épreuve de LV1 et d’Historie-Géographie ‘classique’ et sont certifiées par l' University of Cambridge International Examinations comme équivalentes au niveau A Level. Madeleine nous explique ici les différences notables dans le programme.



PAD 2



Cette section est ouverte à des élèves français possédant une bonne maîtrise de la langue anglaise, un bon niveau scolaire et des capacités de travail élevées, ainsi qu’à des élèves d’origine étrangère, anglophones.

Mais cette section est à différencier de l'euro notamment dans son mode d'entrée.



PAD 3



L'entrée est conditionnée à une lettre de motivation, un qcm, une rédaction sur un thème léger et un entretien oral. Le tout en anglais.

Pour plus de détails nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du lycée Gustave Flaubert de Rouen.